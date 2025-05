Flamengo perde dois volantes para duelo decisivo pela Libertadores

Pulgar e Allan tiveram constatada lesão na coxa direita e não enfrentam a LDU na próxima quinta-feira, em duelo de vida ou morte para o time / Crédito: Jogada 10

O Flamengo terá dois desfalques para o jogo decisivo diante da LDU, na quinta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Afinal, o clube confirmou que os volantes Pulgar e Allan sofreram lesão muscular na coxa direita na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último sábado. “Exame de imagem realizado no domingo (11), após substituição no primeiro tempo de Flamengo x Bahia no dia anterior, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita nos dois atletas. Ambos iniciaram tratamento com o Departamento Médico do clube já no sábado (10)”.

As lesões são consideradas leves. Contudo, os dois jogadores devem ficar fora por uma a duas semanas. Assim, Filipe Luís terá que quebrar a cabeça contra a equipe equatoriana pela Libertadores. Veja quem deve entrar como titular no Flamengo A tendência é que Evertton Araújo entre no time titular, formando trio com De La Cruz e Gerson. Contudo, no clássico contra o Botafogo, no domingo, o capitão está suspenso por ter sido expulso contra o Bahia e aumentará a lista de desfalques. Uma possibilidade para Filipe Luís é adiantar Léo Ortiz para a função de volante. O improviso pode ser feito também com Danilo, que já atuou na posição em sua passagem pela Juventus. Todavia, o treinador não costuma improvisar em suas escalações. Outra opção é escalar três zagueiros, com Danilo como titular. Ou até com Alex Sandro, com Ayrton Lucas de ala. Recentemente, o zagueiro Léo Pereira revelou que Filipe Luís já treinou algumas vezes essa linha defensiva, mas ainda não jogou assim em 2025.