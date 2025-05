Flamengo e Corinthians são os times com menos cartões nos últimos dez anos de Brasileirão

Dependendo do ponto de vista, é a maior prova do jogo limpo das equipes. Ou a confirmação das teorias conspiratórias de favorecimento. O fato é que Flamengo e Corinthians são os times que menos receberam cartões amarelos e vermelhos nos últimos dez anos do Campeonato Brasileiro. Essa foi a principal descoberta do levantamento inédito do Bolavip Brasil, considerando as edições da competição desde 2016.

Assim, os dois times de maior torcida do país foram também os que tiveram a maior diferença em relação às outras 18 equipes consideradas no estudo. Já os mais punidos pela arbitragem foram Vitória e Juventude. O levantamento considerou 20 equipes e suas campanhas na Série A desde 2016 até a sétima rodada do Brasileirão deste ano.