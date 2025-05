Fim de semana tem gols dignos de Prêmio Puskás na Argentina

A inspiração estava em nível alto no fim de semana do futebol argentino. Isso porque, tanto na primeira como na segunda divisão do país, houveram gols que podem ser fortes concorrentes na disputa do Prêmio Puskás, concedido pela FIFA ao tento mais bonito do futebol masculino na temporada.

Na elite, pelas oitavas de final do Apertura, o Independiente avançou contra o Independiente Rivadavia com uma vitória por 1 a 0. Entretanto, mais do que a classificação, o que roubou a cena foi o jeito espetacular que Santiago Montiel (primo de Gonzalo Montiel, campeão do mundo com a Argentina) marcou o único tento da partida em Avellaneda.