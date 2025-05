Ex-Real Madrid condena Vini Jr após derrota para o Barcelona: ‘Vergonha’

Ex-jogador do Real Madrid reclamou do brasileiro por uma conduta em campo e por seu comportamento depois do revés para o arquirrival

As duas assistências na derrota do Real Madrid, de virada, por 4 a 3 para o Barcelona, no último domingo (11), não foram suficientes para Vini Jr receber apenas elogios. Isso porque o ex-jogador dos Merengues Álvaro Benito entende que a performance do brasileiro foi ofuscada por uma conduta ainda em campo. O ex-meio-campista acredita que o atacante errou em seguir no gramado por alguns minutos mesmo após sentir um incômodo no tornozelo.

O técnico Carlo Ancelotti lhe substituiu somente após os 40 minutos do segundo tempo. Inclusive, Álvaro expôs seu incômodo com o comportamento do brasileiro depois do fim do embate.