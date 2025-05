Especialistas divergem sobre Ancelotti na Seleção Brasileira

No dia 5 de junho, o Brasil encara o Equador, fora de casa, pela competição que dá vaga para a Copa do Mundo de 2026. Já no dia 10 de junho, às 21h45, a Canarinho enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos.

Depois de uma longa insistência, a CBF anunciou o técnico Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira . O italiano vai assumir o Brasil a partir de junho para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O novo comandante tem contrato até o término da competição do ano que vem e chega com grande expectativa do presidente Ednaldo Rodrigues.

O Jogada10, então, pediu a opinião de jornalistas esportivos, ex-jogador e técnico sobre a decisão da CBF. Além disso, a expectativa com a chegada do novo treinador. Houve, claro, uma divergência de opiniões, mas a maioria vê a chegada do italiano como positiva.

Eduardo Tironi – Jornalista e Comentarista

De meados dos anos 2000 para cá, o futebol de seleções não foi atraente para os maiores técnicos do mundo. Os grandes técnicos do mundo estão em grandes clubes, sobretudo da Europa. E acho que o Ancelotti quebra essa tendência. É um dos maiores técnicos da história do futebol com títulos nacionais nas principais ligas do mundo com cinco títulos de Liga dos Campeões, um gigante técnico. Um dos maiores da história e ele vai dirigir uma grandes seleções do futebol mundial. Acho que esse é o primeiro impacto disso, nessa era nova do futebol em que os clubes são mais atraentes do que exatamente dirigir seleções. Ancelotti vai dirigir uma Seleção. Ok, está mais para o fim da carreira dele, mas mesmo assim isso é muito impactante. Acho que o melhor que a Seleção Brasileira poderia fazer. A demanda por um técnico estrangeiro é evidente pelo menos 10 anos. Não à toa estrangeiros chegaram no Brasil e tomaram conta do cenário o principal deles, como Abel Ferreira, Jorge Jesus e tantos outros que estiveram por aqui. Tomaram conta do cenário do futebol brasileiro, porque o nível é muito diferente, então, nesse aspecto é ótima a chegada do Ancelotti.

Ele diferentemente de outros treinadores não é um técnico que rompe com jogadores ou que é um técnico mais de laços. É um técnico mais de pontes do que de muros. Ele normalmente é um cara que compõe, se dá muito bem com jogadores que consegue ter uma liderança muito tranquila, como diz de fato o livro que ele mesmo escreve sobre a sua carreira. Então, eu acho boa a ideia e acho que tem um ponto de interrogação muito grande como ele vai conviver e trabalhar com Neymar? Acho que esse é um ponto principal, central do trabalho do Ancelotti. Como ele vai lidar com o Neymar? Ele costuma compor, mas será que ele vai compor com o Neymar também, como todos os outros técnicos que passaram pela Seleção fizeram isso desde que o Neymar despontou? Essa é a pergunta que fica.

Mauro Beting – Jornalista e Comentarista

“A seleção mais vezes campeã do mundo vai ter o treinador mais vezes campeão da Europa. Na minha opinião, o melhor treinador da história do Real Madrid e o melhor treinador para o momento para o futebol brasileiro. Vai ter pouco tempo? Vai. O Filipão também teve menos de um ano para ser penta. O Parreira ficou de outubro de 91 até ser tetra em julho de 94. O Zagallo, que montou a melhor seleção de todas, embora já ficasse junto com o Saldanha e ele, 7 e 22 dias de um grupo espetacular, teve menos de 3 meses, 16 de março de 70, para ser tri em 21 de junho de 70, no México. Aimoré Moreira assumiu no final de abril para ser campeão em junho de 62, e Vicente Fiola assumiu em abril para ser campeão em junho do mesmo ano em 58.