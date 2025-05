Dudu faz exames e testes físicos no Atlético-MG

Atacante esteve pela primeira vez no CT do clube nesta segunda-feira (12) e ficará apenas treinando pelas próximas três semanas

Dudu esteve na Cidade do Galo nesta segunda-feira (12), para passar por exames médicos e realizar testes físicos antes de iniciar os treinos com elenco do Atlético-MG. O meia-atacante é o primeiro reforço do clube para a janela do meio do ano e assinou contrato até o fim de 2027. A apresentação do jogador será na terça-feira (13), em evento na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O experiente atacante esteve pela primeira vez no CT do clube para a realização dos exames médicos e os testes físicos. Depois disso, a tendência é que o meia-atacante vá trabalhar normalmente com o elenco. Ele só poderá estrear pelo Atlético a partir do dia 2 de junho, na reabertura da janela de transferências. Assim, ele ficará três semanas realizando atividades.