Diniz inicia trabalho e celebra retorno ao Vasco: ‘Chego com muita confiança’

Em um momento de turbulência, Fernando Diniz chegou ao Rio de Janeiro e inicia, nesta segunda-feira (12), sua segunda passagem à frente do Vasco. Assim, o comandante terá a tarefa de fazer a equipe, que não vence há oito partidas, reagir na temporada e deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Muito obrigado. Tinha uma convicção muito grande de que um dia voltaria. Clube me acolheu muito bem. É difícil explicar por que eu quis vir naquela situação. Falavam que eu ia para a Série B, mas eu falava que ia para o Vasco. Tenho um orgulho muito grande. Uma gratidão enorme de vir para o Vasco. Essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, glórias e histórias. Chego com muita confiança. Acredito muito, porque foi uma escolha do Vasco e uma escolha minha também. Queria muito voltar. Estou muito feliz de estar aqui de volta”, disse o comandante.

Depois do revés por 2 a 1 para o Vitória, em Salvador, a diretoria se reuniu e optou pela demissão do executivo Marcelo Sant’Anna na sequência da temporada. Além disso, Felipe seguirá no cargo de diretor técnico após a chegada do novo treinador.

Na madrugada de domingo, a delegação chegou ao Rio de Janeiro. No entanto, não teve uma recepção amistosa da torcida, que protestou no Aeroporto do Galeão. O episódio terminou em confusão, que envolveu a Polícia Militar, com bombas de efeito moral, tiros de borracha e gás de pimenta.