Corinthians tem o pior início defensivo no Brasileirão desde 2005

O início de Campeonato Brasileiro do Corinthians é de oscilação. Muito por conta de seu sistema defensivo. Afinal, até aqui, são oito rodadas disputadas e 14 gols sofridos. O Timão passou ileso apenas no duelo contra o Vasco, na Neo Química Arena e seu desempenho na defesa é o pior da história desde 2005.

Há 20 anos atrás, o Corinthians sofreu 16 gols nas primeiras oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Contudo, naquela época, o time que contava com grandes nomes como Carlos Tévez, Nilmar e Mascherano marcou 17 redes. Assim, estava na terceira colocação da competição após oito jogos, em uma edição que terminaria com o Alvinegro conquistando o título nacional.

Já em 2025, o Corinthians se encontra apenas na 10° colocação e com uma defesa que vem tomando muitos gols. A equipe sofreu dois gols ou mais em uma mesma partida do Brasileirão em cinco oportunidades: Palmeiras (2), Fluminense (2), Flamengo (4), Internacional (2) e Mirassol (2).

“Nós estamos num momento em que isso está acontecendo. Um ataque é suficiente, às vezes, para que acabe dentro do nosso gol. Eu acho que nós temos que continuar trabalhando, melhorando os comportamentos da equipe defensivamente falando”, disse Dorival, após o jogo contra o Mirassol.

De 2009 a 2019 (período marcado pelas gestões de Mano Menezes, Tite e Fábio Carille), o Corinthians ganhou notoriedade por conta de seu sistema defensivo. Agora, cabe ao recém-chegado Dorival Júnior corrigir os problemas e retomar a competitividade da equipe, para o Timão se reerguer e subir na tabela do Campeonato Brasileiro.