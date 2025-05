Brasileiro brilha com dois gols, Al-Hilal goleia e segue na briga pelo título saudita

Kaio César marca duas vezes na goleada de 4 a 0 sobre o Al-Orobah. Equipe está em segundo lugar, a seis pontos do líder do Sauditão

O jovem atacante Kaio César viveu uma noite especial nesta segunda-feira (12). Afinal, ele marcou dois gols na vitória do Al-Hilal por 4 a 0 sobre o Al-Orobah, pela reta final da Liga Saudita. Com o resultado, o tradicional clube de Riad chegou aos 68 pontos e manteve-se na caça ao líder Al-Ittihad, que soma 74, restando apenas três rodadas para o fim da competição.

Cria do Coritiba e com passagem de destaque pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, Kaio chegou ao Al-Hilal em janeiro e, desde então, vem conquistando seu espaço. Dessa maneira, diante do Al-Orobah, ele foi o protagonista da noite. O primeiro gol saiu de um pênalti sofrido por ele mesmo, após bela jogada individual. Já o segundo veio em uma roubada de bola no ataque, quando teve frieza para finalizar na saída do goleiro e fechar a goleada.