Botafogo x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Fluminense fazem clássico, nesta terça-feira (13), às 18h, no Conselheiro Galvão, pela 10ª rodada do Brasileirão Sub-20. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 12ª posição, com 11 pontos em nove jogos. Já o Alvinegro está logo atrás, na 14ª colocação, com 10 pontos.

O histórico recente do confronto, aliás, mostra equilíbrio entre as equipes. Nos últimos cinco encontros pelo Sub-20, foram quatro empates e uma vitória do Fluminense. O último duelo, afinal, terminou 1 a 1, no dia 27 de julho de 2024.