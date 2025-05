Botafogo não poderá contar com trio diante de Estudiantes e Flamengo

Savarino, Barboza e Matheus Martins seguem com problemas físicos e estarão de fora dos dois próximos compromissos do Alvinegro na temporada

O Botafogo teve uma atuação de gala diante do Internacional e aplicou uma goleada por 4 a 0 no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Renato Paiva não poderá contar com três atletas importantes nos próximos dois compromissos do Alvinegro na temporada: Savarino, Barboza e Matheus Martins.

Na sequência do ano, a equipe carioca encara o Estudiantes (Libertadores), o Flamengo (Brasileirão) e o Capital-DF (Copa do Brasil). Assim, o time busca definir sua situação nas Copas. Por outro lado, o trio deve ficar à disposição apenas para a partida de Brasília, que já está bem encaminhada após a goleada no Rio de Janeiro.