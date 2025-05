Betão brilha novamente e vive melhor momento da carreira no CSA

Zagueiro marcou na vitória sobre o Maringá, pela Série C, e comemora boa fase com a camisa azulina

O CSA venceu o Maringá por 3 a 2 no último domingo (11), em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, e contou mais uma vez com o protagonismo de Betão. O zagueiro marcou um dos gols da vitória e confirmou a boa fase que vive em 2025. Reforço do Azulão para a temporada, ele já soma 24 partidas – a temporada mais ativa da sua carreira – e duas participações diretas em gols nos últimos quatro jogos.

Além de ser referência defensiva, Betão também tem se destacado no setor ofensivo, acumulando dois gols e uma assistência neste ano. Reconhecendo sua importância no elenco, o clube renovou recentemente seu contrato até o fim de 2026.