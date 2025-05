Bernal sofre contusão e deve desfalcar o Fluminense no Mundial de Clubes

Volante deixa jogo com o Atlético-MG, na Arena MRV, com dores e tem lesão confirmada após exames

O volante Bernal sofreu uma contusão na derrota do Fluminense para o Atlético-MG, no domingo (11), pela oitava rodada do Brasileirão. Após o confronto, ele foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 e, por isso, vai perder a Copa do Mundo de Clubes, que será disputada entre junho e julho, nos Estados Unidos. A recuperação deve durar de três a quatro meses.

Bernal, aliás, chegou ao Fluminense para suprir a ausência do volante André, vendido no meio do ano passado para o futebol europeu. Rapidamente conquistou seu espaço no time titular, primeiro sob o comando de Mano Menezes, e manteve a posição com Renato Gaúcho, alternando entre titularidade e reserva. No mesmo setor, o time já havia perdido Otávio, lesionado e sem previsão de retorno.