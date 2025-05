Astro do Al Nassr faz quatro na maior goleada da história do Sauditão

Atacante teve atuação de gala no 9 a 0 sobre o quase rebaixado Al Akhdoud. Al Nassr sobe para 3º e sonha com vaga à Champions asiática

Mané deitou e rolou com o Al Nassr no Campeonato Saudita nesta segunda-feira, 12/5. Afinal, fez quatro gols na surra impiedosa de seu time, mesmo sem Cristiano Ronaldo, sobre o Al Akhdoud por 9 a 0, igualando a maior goleada da história do Sauditão. E fora de casa. A partida fechou a 31ª rodada. Mesmo atuando como visitante, o time demonstrou grande superioridade técnica e não teve dificuldades para superar o penúltimo colocado. CR7, artilheiro do campeonato com 23 gols, não foi relacionado e, neste sonho para chegar aos mil gols (tem 934), deve estar se lamentando em não estar em campo para fazer seus golzinhos.

No primeiro tempo, o Al Nassr já vencia por 4 a 0, gols de Yahya, Jhon Durán, Brozovic e Mané (de pênalti). Na etapa final Durán e Mané (três vezes) e Maran ampliaram. Com o resultado, o Al Nassr chegou aos 63 pontos e subiu para a terceira colocação, atrás do quase campeão Al Ittihad (74) e do Al Hilal (68), ainda na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia. Contudo, o Al Akhdoud segue em penúltimo, com 28 pontos. Assim, dificilmente deixará de ficar entre os três que cairão.