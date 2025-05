Após meses de superação, Calebe se emociona ao marcar pelo Fortaleza no Brasileirão

Meia sofreu com inúmeras lesões na última temporada e não marcava um gol desde janeiro de 2024, pelo Campeonato Cearense / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Calebe voltou a marcar com a camisa do Fortaleza neste sábado (10), na goleada por 5 a 0 sobre o Juventude, pelo Brasileirão. Após um início de temporada complicado devido às lesões, o camisa 10 não segurou a emoção após o gol. “Todo mundo sabe o que passei, venho trabalhando muito para voltar ao meu futebol. A torcida sabe qual é o meu futebol, meus companheiros, a diretoria, a comissão. Então, desde o meu retorno, eu não via a hora de poder ajudar com gols, com assistências e com a vitória, que é o mais importante. A comissão, todo mundo do clube, meus companheiros, sempre passaram confiança de que eu ia voltar a ajudar a equipe. Eu me cobrava bastante.”

LEIA MAIS: Betão brilha novamente e vive melhor momento da carreira no CSA Afinal, Calebe não marcava pela equipe desde 31 de janeiro de 2024, quando balançou as redes no Campeonato Cearense, em jogo contra o Iguatu. Durante esse período, o atleta enfrentou lesões musculares e uma no joelho, que representaram um dos maiores desafios da sua carreira e acabaram quebrando o ritmo positivo que vinha tendo em campo. Calebe soma 20 jogos na atual temporada pelo Fortaleza Neste ano, o meio-campista tem se mostrado resiliente, recuperando seu espaço após as adversidades. Dessa maneira, em apenas cinco meses, já soma 20 atuações nas 28 partidas disputadas pelo Fortaleza em 2024, superando o ano passado, quando atuou em apenas 18 jogos, número abaixo do esperado, dada a importância que teve para o time ao longo de 2023. O desempenho de Calebe reflete sua recuperação física e emocional após meses difíceis, na qual o apoio dos familiares foi fundamental. "Não veio no tempo que eu queria, mas veio no tempo de Deus. Toda honra e toda a glória sejam dadas a Ele, sempre. Deus me fez estar aqui nesse momento. Só tenho a agradecer aos meus familiares, à minha futura esposa, Sara Beatriz, que me ajudou em todos os momentos. Então é só glorificar o nome do Senhor", completou Calebe.