Ancelotti dará coletiva nesta terça e deve se pronunciar sobre Seleção

Ainda técnico do Real Madrid, italiano concederá entrevista, às 6h (de Brasília), antes de jogo contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol

O técnico Carlo Ancelotti dará entrevista coletiva nesta terça-feira (13), véspera do jogo do Real Madrid contra o Mallorca. Possivelmente, o treinador vai se pronunciar pela primeira vez sobre a Seleção Brasileira. Afinal, a CBF já anunciou oficialmente a chegada do treinador, mas nem ele nem o clube espanhol se manifestaram sobre o assunto.

A entrevista coletiva será 6h da manhã (horário de Brasília), no Centro de Treinamento de Valdebebas. O Real Madrid não deu qualquer informação de que Ancelotti se despedirá do clube nesta terça. No entanto, a expectativa fica para um pronunciamento.