‘Esse grupo aqui é campeão’, destaca Filipe Luís em bastidores do Flamengo

Depois de dois resultados ruins pelo Brasileirão e Libertadores, o Flamengo voltou a vencer no sábado, ao bater o Bahia por 1 a 0 no Maracanã, pela competição nacional. O técnico Filipe Luís gostou da atuação dos jogadores e enfatizou isso no discurso no vestiário após a partida. Além disso, ele passou confiança ao grupo para a sequência das partidas decisivas.

