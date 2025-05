United reativa ‘modo’ Premier League e perde para West Ham, com Paquetá no banco

Meia brasileiro não foi aproveitado pelo técnico Graham Potter na vitória de sua equipe por 2 a 0 no Old Trafford, em Manchester

Com o resultado, os Red Devils ocupam uma decepcionante 16ª colocação, com apenas 39 pontos. Alcançam, aliás, o sétimo jogo sem triunfar no Campeonato Inglês. Já o West Ham, que também não realiza uma grande campanha, chega a 40 pontos, em 15° na classificação.

Neste domingo (11), o Manchester United voltou a ativar o ‘modo’ Premier League após se tornar finalista da Liga Europa. E dessa vez não se deu bem, já que perdeu por 2 a 0 para o West Ham, em pleno Old Trafford, pela 36ª rodada. Lucas Paquetá ficou apenas no banco pelo lado do time visitante.

O jogo

Com muitas mexidas em relação aos considerados titulares, o United não teve criatividade durante o duelo e pouco assustou, apesar do incentivo de seus torcedores. Pelo lado do time londrino, muito empenho para tirar proveito da situação. Assim, os visitantes abriram o placar aos 25 minutos da primeira etapa em finalização de Soucek dentro da área.

Na volta do intervalo, Ugarte cometeu falha no meio-campo, o que resultou no segundo gol do West Ham, aos 12 minutos. Bowen, dentro da área, finalizou com capricho para ampliar a vantagem da equipe da capital inglesa. O zagueiro Leny Yoro sentiu uma lesão e precisou deixar o campo, causando apreensão à comissão técnica de Ruben Amorim para a final da Liga Europa diante do Tottenham, em 21 de maio.

Na próxima sexta (11), o United visita o Chelsea no Stamford Bridge, em Londres, às 16h15 (de Brasília). No domingo (18), às 10h15, o West Ham recebe o Nottingham Forest no Olímpico de Londres. Ambos os jogos serão pela 37ª rodada.

Jogos da 36ª rodada do Inglês

Sábado (11/5)

Southampton 0x0 Manchester City

Ipswich 0x1 Brentford

Wolverhampton 0x2 Brighton

Fulham 1×3 Everton

Bournemouth 0x1 Aston Villa

Domingo (12/5)

Newcastle 2×0 Chelsea

Manchester United 0x2 West Ham

Nottingham Forest 2×2 Leicester

Tottenham 0x2 Crystal Palace

Liverpool x Arsenal – 12h30