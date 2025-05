Sport x Grêmio (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O Canal SporTV no Youtube transmitirá esta partida às 15h (de Brasília).

Como chega o Sport

O Sport ainda não venceu na competição. Aliás, não pontua desde a terceira rodada, quando conquistou seu único ponto na competição. Assim, na última partida, perdeu por 1 a 0 para o Bragantino fora de casa. Dessa forma, a equipe conta com o apoio da torcida para comemorar os primeiros três pontos no campeonato.

Como chega o Grêmio

Após o triunfo contra o Juventude na última rodada, o Grêmio busca a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Aliás, o Tricolor, que chegou a ficar quatro jogos sem vencer, precisa dos três pontos para se aproximar da zona de classificação às quartas de final. No entanto, para o confronto, Thaissan Passos não vai poder contar com a zagueira Karol Arcanjo, que levou cartão vermelho no último jogo da competição.

SPORT X GRÊMIO

Brasileirão Feminino – 10ª rodada

Data e horário: 11/05/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, (PE)

SPORT: Nanda, Evinha, Débora Xavier, Maria Clara e Marcelinha; Andréia Maria, Jaque, Hayla e Bianquinha. Géssica e Layza. Técnico: Regiane Santos

GRÊMIO: Letícia Rodrigues, Dani Barão, Tayla, Mônica Ramos e Katiele; Jessica Peña, Montoya e Camila Pini. Gisele, Valéria Paula e Giovaninha. Técnico: Thaissan Passos

Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)