Sport x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Enquanto os pernambucanos tentam sair da lanterna do Brasileirão, Cruzeirenses buscam nova vitória para seguirem no G4 da competição

Sport e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (11/5), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro,pela 8ª rodada do Brasileiro. O Rubro-Negro amarga a lanterna da tabela e, sem vitórias até o momento, soma apenas dois pontos. Por outro lado, o Cabuloso vem de dois triunfos consecutivos no torneio e, com 13 pontos, fecha o G4. A Voz do Esporte transmite este duelo. A cobertura começa às 14h30 e epremiado Cesar Tavares estará no comando e na narração.