Santos x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe encara o Vozão em jogo que encerra a oitava rodada do Brasileirão, que será disputado no Allianz Parque

Santos e Ceará encerram a oitava rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (11). O confronto entre alvinegros acontece no Allianz Parque, em São Paulo. A ação faz parte de uma tentativa do Peixe de ficar mais próximo do seu torcedor que mora na capital paulista.

A partida é crucial para o Alvinegro Praiano, que pode se afundar na tabela em caso de derrota. O Santos ocupa a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, e permanece na zona de rebaixamento mesmo em caso de vitória. Já o Ceará é o nono colocado, com 11 pontos, e pode saltar para a quinta colocação caso vença na casa do Palmeiras.