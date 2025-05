Rúben Amorim cobra urgência no United e admite possível saída

Técnico critica postura do time em Old Trafford, alerta para final da Liga Europa e fala em 'dar lugar a outros' se não houver mudança

O técnico do Manchester United, Rúben Amorim, apontou a “falta de senso de urgência” como o principal problema da equipe após a derrota por 2 a 0 para o West Ham, em Old Trafford, neste domingo (11), pela 36ª rodada da Premier League. De acordo com ele, o time está perdendo a noção de que uma derrota em casa deve ser algo inaceitável. Visivelmente frustrado com a atuação, o treinador até deixou em aberto a possibilidade de deixar o comando se não conseguir mudar essa mentalidade.

“Se olharmos para os gols que sofremos, vamos ver que davam para evitar. Falta senso de urgência. Faltou velocidade, faltou agressividade. E o mais preocupante é que pensamos: ‘não vamos subir na tabela, então tudo bem’. Mas não está tudo bem”, disse Rúben Amorim.