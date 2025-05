Roger Machado defende time misto do Inter contra o Botafogo

Inter perde de 4 a 0 no Nilton Santos, mas técnico aprova sua escolha, com foco na preservação dos atletas

Após a derrota do Internacional para o Botafogo por 4 a 0 neste domingo (11), o técnico Roger Machado defendeu a opção por jogar com time alternativo no Nilton Santos. Afinal, ele lembrou que o Colorado visita o Nacional (URU) na quinta-feira (15) pela quarta rodada da Libertadores. Uma derrota deixará o Inter em apuros na competição.

“A opção de preservar alguns jogadores importantes para quinta-feira se mostra acertada porque o principal objetivo neste momento é a Libertadores e esse jogo decisivo. O que não queríamos é ter contaminado essa decisão com uma goleada fora de casa, que certamente indigna todo”, comentou Roger Machado.