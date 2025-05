Pipa interrompe Palmeiras x São Paulo

Uma pipa (brinquedo voador, também chamado de papagaio e cafifa) paralisou o clássico-rei, disputado entre Palmeiras e São Paulo, deste domingo (11) por cerca de um minuto. O jogo é disputado na Arena Barueri e vale pela oitava rodada do Brasileirão.

Os atacante Paulinho e Flaco López mostraram habilidade com a pipa e logo a tiraram do gramado. A pausa aconteceu por volta dos nove minutos do primeiro tempo. Curiosamente, este não é o primeiro clássico envolvendo o Palmeiras neste Brasileirão a ter uma pipa atrapalhando. O outro, vale lembrar, foi na vitória sobre o Timão por 2 a 0, no último mês de abril.