Nottingham Forest amarga empate em casa com Leicester e vê G5 mais longe

Time chega a virar no City Ground, mas cede o 2 a 2 ao rival já rebaixado e frustra torcida, que sonha com vaga na Champions

Com o resultado, o Forest chega a 64 pontos e até ganha uma posição na tabela, pulando para o quinto lugar, na zona de classificação para a Champions. Mas o sentimento é de frustração por não triunfar em casa diante um adversário que não tem mais aspirações no campeonato. O Leicester, aliás, vai a 22 pontos, ainda em 19º na classificação. Restam apenas duas rodadas para o fim da Premier League.

Em seus domínios, o Nottingham Forest não teve vida fácil diante do penúltimo colocado do Campeonato Inglês. Assim, amargou um empate por 2 a 2 com o já rebaixado Leicester neste domingo (11), pela 36ª rodada. Gibbs-White e Wood anotaram para os anfitriões, mas Coady e Buonanotte marcaram para os visitantes no City Ground.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gols de bola aérea na primeira etapa

Apesar da péssima campanha, o Leicester não facilitou em campo. Tanto, que, aos 15′, Coady abriu o placar de cabeça ao pegar rebote do goleiro Sels. O gol saiu justamente na primeira chegada de perigo dos visitantes. Mas o Forest não se abalou e, com o apoio de seus torcedores, chegou ao empate nove minutos depois. em cobrança de falta de Elanga na área, Gibbs-White testou firme para o chão, tirando qualquer chance de defesa de Stolarczyk.

Esperança e decepção em Nottingham

O time comandado por Nuno Espírito Santo voltou disposto a alcançar a virada. E conseguiu. O terceiro gol de cabeça na partida foi de Wood, aos 10′. Mas os donos da casa não souberam aproveitar outras duas boas chances que teve e sofreu com os avanços do Leicester. Até que, aos 35′, Buonanotte finalizou detrno da área para deixar tudo igual no placar: 2 a 2. Com o balde d’água fria, o Nottingham não conseguiu se reencontrar em campo e amarga, portanto, um resultado frustrante em seus domínios.

No próximo domingo, o Nottingham visita o West Ham no Olímpico de Londres, às 10h (de Brasília). No mesmo dia, porém às 11h, o Leicester recebe o Ipswich no leicester Stadium. Ambos os jogos serão pela 37ª rodada.

Jogos da 36ª rodada do Inglês

Sábado (11/5)

Southampton 0x0 Manchester City

Ipswich 0x1 Brentford

Wolverhampton 0x2 Brighton

Fulham 1×3 Everton

Bournemouth 0x1 Aston Villa

Domingo (12/5)

Newcastle 2×0 Chelsea

Manchester United x West Ham – 10h15

Nottingham Forest x Leicester – 10h15

Tottenham Crystal Palace- 10h15

Liverpool x Arsenal – 12h30