Napoli empata com o Genoa, mas segue líder do Italiano

Líder do Campeonato Italiano, o Napoli empatou em 2 a 2 com o Genoa neste domingo (11), pela 36ª e antepenúltima rodada do Scudetto 2024/2025. Lukaku abriu o placar para os napolitanos, que jogaram em casa e viram Meret, contra, igualar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Raspadori recolocou os mandantes em vantagem, enquanto Johan Vasquez deu números finais.

Com o resultado, o Napoli viu cair de três para apenas um ponto a vantagem sobre a Inter de Milão na liderança: 78 a 77. A duas rodadas para o fim, portanto, a conta é simples pelo título, que seria o quarto da história napolitana: vencer os dois. O time comandado por Antonio Conte visita o Parma e recebe o Cagliari.