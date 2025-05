Mbappé anota hat-trick contra o Barcelona e bate recorde no Real Madrid

Com o hat-trick marcado contra o Barcelona, no ‘El Clásico’ deste domingo (11), Kylian Mbappé ultrapassou Lewandowski na briga pelo prêmio Pichichi, dado ao artilheiro do Campeonato Espanhol, e ainda superou duas marcas históricas no Real Madrid, feitos que nem Cristiano Ronaldo conseguiu alcançar.

O terceiro gol marcado diante dos catalães foi o 39º de Mbappé com a camisa do Real Madrid na temporada. Com isso, ele quebrou o recorde de mais gols em um ano de estreia pelo clube, superando os 37 de Iván Zamorano em 1992/93. Para comparação, Cristiano Ronaldo marcou 33 vezes em sua primeira temporada, em 2009/10, o mesmo número alcançado por Van Nistelrooy em 2006/07.