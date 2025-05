Hulk desabafa após vitória do Atlético e elogia equipe: ‘Valorizar o grupo’

O atacante Hulk não fazia boa partida na Arena MRV, em duelo do Atlético contra o Fluminense neste domingo (11/5). No entanto, a estrela do craque brilhou e ele ajudou sua equipe a vencer. No último lance do confronto, ele cruzou a bola na cabeça de Igor Gomes, que deslocou Fábio e garantiu três pontos para o time mineiro.

Assim, com o resultado, o Atlético chegou aos 12 pontos, ocupa a sexta colocação e apagou a imagem negativa da derrota na Sul-Americana, no meio da semana anterior. Hulk desabafou após a partida, demonstrando orgulho pela profissão e destacando o trabalho de todo o elenco.