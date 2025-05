Flamengo pede 286 milhões de reais por Wesley

Caso o City aceite pagar o valor milionário pedido pelo Flamengo, Wesley se tornaria a maior venda da história do clube carioca

O valor milionário pedido pelo Flamengo (se for aceito pelo City) fará de Wesley a maior venda da história do clube. Atualmente, esse posto é ocupado por Vini Jr, que foi negociado ao Real Madrid também por 45 milhões de euros – R$ 164 milhões na cotação da época.

O Flamengo pediu 45 milhões de euros (cerca de R$ 286 milhões) para vender Wesley ao Manchester City, conforme informou o jornalista italiano Nicolò Schira. O clube inglês deseja a contratação do jovem lateral de olho na disputa do Super Mundial de Clubes. A competição acontece entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Inter de Milão e Barcelona também estão interessados no lateral do Flamengo e da Seleção Brasileira.

O Flamengo entende que dificilmente Wesley irá terminar a temporada no Brasil. No entanto, o desejo é mantê-lo pelo menos para a disputa do Mundial de Clubes, que irá ocorrer em junho, nos Estados Unidos.

Embora a venda do jogador seja muito provável, o Flamengo já rejeitou algumas ofertas do futebol europeu por Wesley. O clube carioca já estuda reposições para a função.

Anteriormente, o Flamengo estava cogitando o 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões) para vender o jogador.