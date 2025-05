Em fase iluminada, Vitor Roque festeja gol da vitória do Palmeiras em clássico

O Tigrinho chegou! Vindo do banco de reservas, Vitor Roque foi o cara na vitória do Palmeiras para cima do São Paulo, neste domingo (11). Na reta final do clássico, o atacante apareceu bem na área para decretar o triunfo alviverde no Choque-Rei e a manutenção da liderança.

Depois de um jejum de gols nos seus primeiros jogos pelo Palmeiras, o atacante tem um momento iluminado. Nas últimas partidas são três gols. Ao final do Choque-Rei, Roque não escondeu a alegria por decidir o clássico e exaltou o trabalho junto com todo o time alviverde.