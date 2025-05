Em dia de Julians, Dortmund bate o Bayer Leverkusen

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Bayer Leverkusen terminará a competição em segundo lugar, independentemente dos resultados. Com 68 pontos, sem chances de alcançar o campeão Bayern (76) e também sem condições de ser ultrapassado pelo terceiro lugar, o Frankfurt, que soma 56. Assim, apenas cumpre tabela. Na última rodada, sábado que vem (17/05), visita o Mainz.

Dia dos Julians

A partida começou sem grandes emoções e seguiu assim até a etapa final do primeiro tempo. Depois dos 30, as equipes foram eficazes nas finalizações e tiraram os zeros do placar em sequência.

Aos 30 do primeiro tempo, Jeremie Frimpong finalizou com o pé esquerdo do meio da área e acertou o ângulo. A assistência foi de Florian Wirtz.

Logo na sequência, aos 33 da etapa inicial, com a outra perna (a direita) e na outra meta, Julian Brandt empatou para o Borussia Dortmund com uma finalização no canto inferior esquerdo do goleiro.