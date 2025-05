Cuca afirma que Atlético não pensará no Cruzeiro antes de jogo na Sul-Americana

Neste domingo (11), o Atlético-MG retornou à Arena MRV e, em grande jogo, venceu o Fluminense de virada, com um gol de Igor Gomes na última ação da partida, que teminou 3 a 2. Além dele, Júnior Santos marcou seu primeiro gol com a camisa do Galo. O duelo, válido pela oitava rodada, colocou a equipe comandada por Cuca na sexta posição, com 12 pontos, um a menos que o Tricolor carioca.

Cuca, aliás, descartou qualquer foco no clássico contra o Cruzeiro. Segundo ele, antes disso, o time precisa se concentrar no confronto com o Caracas, pela Sul-Americana, com jogos marcados para quinta-feira e domingo, ambos na Arena MRV.