Com muita chuva e golaço, Inter de Milão vence o Torino

Com a vitória, a finalista da Champions League seca o Napoli para se manter viva na luta pelo título italiano / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão venceu, neste domingo (11/05), o Torino por 2 a 0 em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Italiano e encostou na liderança da competição. Os gols da partida, que chegou a ser interrompida por conta da forte chuva, foram marcados por Zalewski e Asllani. Com a vitória, a finalista da Champions League seca o Napoli para se manter viva na luta pelo título. O Torino volta a campo no próximo domingo (18), às 10h (de Brasília), para visitar o Lecce na penúltima rodada do Campeonato Italiano. No mesmo dia e horário, a Inter de Milão recebe a Lazio na busca do título nacional.

Além disso, a Inter disputa a final da Champions League contra o PSG no dia 31, às 16h (de Brasília), em Munique, na Alemanha. Golaço da Inter O começo do jogo foi tranquilo, sem muitos ataques relevantes. No entanto, aos 13, a Inter abriu o placar com um golaço de Nicola Zalewski, que conduziu pelo lado esquerdo, cortou para dentro e acertou um chutaço de fora da área no ângulo. Outra chance da Inter aconteceu aos 25 do primeiro tempo: após contra-ataque bem armado, Masina salvou o Torino em cima da linha. Na jogada, Darmian recebeu sozinho e finalizou.

O Torino se movimentou na busca pelo empate, mas não conseguiu criar grandes chances que incomodassem a Inter de Milão. Muita chuva Uma forte chuva caiu no estádio e a partida precisou ser interrompida. Depois de 30 minutos de pausa, as equipes voltaram para o campo para iniciar o segundo tempo.

No primeiro minuto, Taremi armouuma bicicleta e quase fez um golaço. Logo na sequência, o iraniano invadiu a grande área e sofreu pênalti do goleiro do Torino. Asllani foi para a bola e ampliou o marcador para a Inter de Milão. Até o fim da partida, a Inter presionou, obrigando o goleiro do Torino fazer boas e necessárias defesas.

