Com golaço de Bruno Guimarães, Newcastle despacha o Chelsea

Gol de Tonali e pintura do brazuca definem o 2 a 0. Newcastle volta ao 3º lugar no Inglês e complica Chelsea que luta por vaga à Champions

O Newcastle fez valer o fator casa e conseguiu um resultado excepcional na manhã deste domingo, 11/5. Afinal, no St. James’ Park, venceu o Chelsea por 2 a 0, com gol de Sandro Tonali logo aos dois minutos do primeiro tempo, e uma pintura do brasileiro Bruno Guimarães, no finzinho. O jogo valeu pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória foi fundamental. Pois tratava-se de um confronto direto entre times que lutam por uma vaga na Champions League. Assim, com este triunfo, o time do Norte da Inglaterra foi aos 66 pontos, voltando no terceiro lugar. Como restam apenas duas rodadas para o fim, o Newcastle se consolida no G5, a zona da Champions. Já o Chelsea, ao parar nos 63 pontos, corre o risco de sair do grupo dos cinco primeiros ao fim da rodada.