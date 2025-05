Botafogo tem atuação de gala e arrasa o Internacional

Pouco público e muita bola no Niltão. Fogão faz 4 a 0 no Colorado em noite de golaços. O campeão de 2024 acorda no Brasileirão

O Glorioso, com este jogo de gala, vai aos 11 pontos. Assim, pula para o 8º lugar na tabela do Brasileirão. Mas o Internacional, em queda livre e três derrotas seguidas, para nos 9 pontos, em 13º lugar. Apenas dois à frente da zona de rebaixamento. Muito mal para um time cotado como um dos favoritos ao título.

O Botafogo está reencontrando o bom futebol que o levou ao título Brasileiro e o da Libertadores em 2024. Na noite deste sábado, 11/5, pela 8ª rodada do Brasileiro, no Nilton Santos, contra um mistão do Internacional, o Fogão fez a festa de sua torcida. O público não foi dos maiores (7.800 presentes), neste chuvoso e frio Dia das Mães. Mas quem compareceu viu o Fogão dar um show e golear por 4 a 0. Afinal, forao baile, foram belos gols de Igor Jesus, Artur, Cuiabano e Alex Telles. E também com destaque para Marlon Freitas, que deu dois lançamentos excepcionais para dois dos gols.

Inter com a bola, Fogão com a eficácia

O Internacional – focando no seu jogo pela Libertadores – entrou com muitas ausências. A principal: o seu astro Alan Patrick. Isso animou ainda mais o Botafogo, que começou encaixado e chegou ao seu gol logo aos oito minutos, quando, após lance confuso na área, a bola chegou até Jeffinho, que cruzou para a conclusão certeira do artilheiro Igor Jesus.

A vantagem deixou o Botafogo mais fechado. Mas esse recuo começou a dar oportunidades para o Inter, com maior volume (56%, 6 a 0 em escanteios na etapa). Chegou com perigo e, em uma delas, Wesley obrigou John a fazer boa defesa. Contudo, aos 42, após cortar um escanteio, Marlon Freitas lançou Artur, que viu o goleiro Anthoni adiantado e tocou por cima. 2 a 0. Isso em uma etapa em que o rival teve 12 finalizações e o Alvinegro, 4. Eficaz.

Que pintura de gols, Botafogo!

No segundo tempo, Marlon Freitas voltou a fazer uma mágica. Da sua intermediária, deu passe que Gérson Canhotinha aplaudiria de pé, achando Cuiabano. Melhor do que o passe, somente a solução que Cuiabano achou, tocando por cobertura mesmo com marcação dupla. Pintura, este terceiro gol do Botafogo.

Mas ainda teria mais. Com o Internacional nocauteado, o Botafogo deitava e rolava em campo com uma atuação de gala no segundo tempo. E a cereja do bolo ficou com Alex Telles, que mandou uma bomba de fora da área para fazer mais um lindo gol. E só não teve mais gol por causa de duas finalizações de Rwan, que entrou na vaga de Igor Jesus, que passaram perto — na segunda, chegou a driblar o goleiro. Enfim, Que jogaço do Botafogo!