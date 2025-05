Barcelona vence Real Madrid com dois de Raphinha e encaminha título do Espanhol

O Barcelona está muito próximo de confirmar o título do Campeonato Espanhol 2024/25. Em mais um ‘El Clásico’ espetacular na temporada, o Barça venceu o Real Madrid por 4 a 3, de virada, e pode ser campeão na próxima rodada de LaLiga, faltando mais três partidas para o fim da competição. As equipes fizeram uma grande primeira etapa no Estádio Olímpico de Montjuic, com direito a seis gols nesta 35ª rodada. Mbappé abriu a vantagem de 2 a 0 para os merengues nos primeiros 15 minutos, mas os donos da casa buscaram o resultado antes do intervalo. Raphinha comandou a virada com dois gols, enquanto Lamine Yamal e Eric Garcia completaram o placar. No segundo tempo, Mbappé confirmou o hat-trick, com duas assistências de Vini Jr, e Raphinha também esteve perto de marcar seu terceiro gol no jogo, mas perdeu uma chance inacreditável.

Com a necessidade de reagir, o Real Madrid voltou do intervalo com duas alterações na equipe. No entanto, o Barcelona seguiu melhor na partida e perdeu oportunidades com Lamine Yamal, que chegou a ter um gol anulado. O Real Madrid, por sua vez, respondeu com Mbappé, o jogador mais perigoso da equipe. Na primeira boa chance, o camisa 9 tirou tinta da trave em finalização pela esquerda. Até que, aos 24 minutos, o francês anotou o hat-trick em nova assistência de Vini Jr.

Como era de se esperar, Barcelona e Real Madrid fizeram mais um ‘El Clásico’ espetacular nesta temporada. O clube merengue abriu o placar logo aos cinco minutos, em pênalti cobrado por Mbappé, que ele mesmo sofreu. Nove minutos depois, o francês ampliou após boa assistência de Vini Jr. No entanto, o Barça conseguiu reagir. Eric García, de cabeça, diminuiu aos 19, e Yamal empatou aos 32, em linda finalização. Raphinha virou no minuto seguinte, após falha feia de Mbappé e Ceballos. Aos 44, o brasileiro aproveitou mais um erro defensivo, desta vez de Lucas Vázquez, para ampliar a vantagem do Barça antes do intervalo.

No entanto, o Barça voltou a assustar na reta final da partida. Yamal obrigou Courtois a fazer grande defesa para evitar o quinto gol. Raphinha, por sua vez desperdiçou uma chance inacreditável na pequena área, que poderia selar o hat-trick do brasileiro. Na melhor oportunidade do Real buscar o empate, o jovem Muñoz, que entrou nos minutos finais na vaga de Vini Jr, perdeu uma chance cara a cara com o goleiro Szczesny. Além disso, Mbappé teve um gol anulado nos acréscimos por posição de impedimento do atacante. Já o Barcelona balançou a rede com um golaço de Fermín López, que também foi anulado, por toque de mão na bola. Assim, o placar de 4 a 3 prevaleceu até o apito final.

BARCELONA 4X3 REAL MADRID

Campeonato Espanhol – 35ª Rodada

Data e horário: 11/05/2025, às 11h15 (de Brasília).

Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP).

BARCELONA: Szczesny; Eric Garcia (Héctor Fort, aos 31′ do 2t), Cubarsi (Christensen, aos 12′ do 2t), Iñigo Martinez, Gerard Martin (Balde, aos 12′ do 2t); Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermín López, aos 31′ do 2t), Raphinha; Ferrán Torres (Gavi, aos 43′ do 2t). Técnico: Hansi Flick.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Endrick, aos 38′ do 2t), Asencio, Tchouaméni, Fran García; Ceballos (Modric, no intervalo), Valverde; Arda Guler (Brahim Díaz, no intervalo), Bellingham, Vini Jr (Muñoz, aos 42′ do 2t); Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Gols: Mbappé, aos 4′ do 1t (0-1); Mbappé, aos 14′ do 1t (0-2); Eric García, aos 19′ do 1t (1-2); Lamine Yamal, aos 32′ do 1t (2-2); Raphinha, aos 33′ do 1t (3-2); Raphinha, aos 44′ do 1t (4-2); Mbappé, aos 24′ do 2t (4-3).

Árbitro: José Alejandro Hernández (ESP).

Assistentes: José Enrique Naranjo Pérez e Marcos Cerdán Aguilar (ESP).

VAR: Jorge Figueroa Vázquez (ESP).

Cartões amarelos: Iñigo Martínez (BAR); Tchouaméni, Valverde, Asencio (MAD).