Auxiliar do Palmeiras exalta momento de Vitor Roque: ‘Está mais cascudo’

João Martins destacou desenvolvimento do herói do clássico e falou sobre as alterações do time ao longo das últimas partidas

O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (11), o Verdão bateu o São Paulo pelo placar mínimo e conquistou mais uma vitória no torneio. Vitor Roque, na reta final da partida, marcou o gol heróico do triunfo alviverde. Na coletiva de imprensa, uma alteração. Abel Ferreira, expulso durante o clássico, deu lugar ao auxiliar João Martins, por uma decisão do departamento de futebol do clube. Para o português, a equipe alviverde fez uma partida melhor e conseguiu a vitória por lutar até o fim do jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Vitória importante, adversário direto e é muito difícil de fazer gols contra eles. Se conseguíssemos ter sido um pouco mais eficazes no início a história poderia ter sido outra. Mas lutamos até o fim, fizemos bem e conseguimos os três pontos. Primeiro tempo, tivemos duas claras chances de abrir o jogo. Falamos que o São Paulo defende bem, defende muito bem. Precisávamos ser mais eficazes e arriscar um pouco mais, foi o que fizemos no segundo tempo”, afirmou. Depois de uma má fase, Vitor Roque vem crescendo e se tornou heroí Palmeiras no clássico. Martins recordou os conselhos que dava ao atacante em meio ao jejum de gols e também ressaltou a importância do trabalho dentro do clube para que o atacante voltasse a encontrar sua melhor forma. “Vitor, mesmo a bola não entrando, tinha um comportamento exemplar. (Falávamos) Não te preocupes que ela vai entrar. Claro que mexe um pouquinho com o mental. Mas o ambiente e o dia a dia do clube ajudou e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o gol ajudaram. Quando os mais jovens chegam do Brasil nesses clubes gigantes têm mais dificuldades. Ele está mais cascudo. Essa fase já passou agora é andar pra frente”, destacou. Alterações na equipe O Palmeiras veio com cinco alterações com relação à equipe que atuou no Paraguai no meio da semana. Vanderlan, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Vitor Roque começaram o jogo no banco. Martins pontuou a qualidade do elenco alviverde e também o equilíbrio que há no plantel para realizar essas opções.