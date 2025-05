Atlético vence Flu em jogo com final sensacional e gol nos acréscimos

Com essa vitória incrível, o Galo chega aos 12 pontos e dá um baita salto na tabela, ocupando provisoriamente a 6ª colocação. O Fluminense permanece com 13 pontos, em 5º, mas pode perder posição ao fim da rodada.

Em um jogo insosso no primeiro tempo, mas com final dramático e quatro gols nos 15 minutos finais, o Atlético Mineiro conquistou uma vitória épica, de virada, diante do Fluminense: 3 a 2. O clássico foi na Arena MRV, recém-reformada e agora com grama sintética. Todos os gols saíram na etapa final. O Fluminense abriu o placar com Canobbio. Rubens e Júnior Santos viraram para o Galo, mas Serna, aos 43 minutos, empatou novamente. Aos 49, após quatro cobranças seguidas de escanteio feitas por Hulk, Igor Gomes marcou, na raça e na luta, o gol da vitória.

Nada de emoção no primeiro tempo

O primeiro tempo decepcionou ofensivamente. Afinal, tanto a defesa do Fluminense quanto a do Galo foram funcionais. Com maior posse de bola, o Galo até tentou mais, mas suas quatro finalizações foram sem muito perigo — a maioria em cruzamentos com cabeçadas inofensivas. O Fluminense, ofensivamente, nada fez. Tentou em eventuais avanços com Samuel Xavier (que levou cartão amarelo por simular pênalti) e, principalmente, com Arias, seu único criador. Assim, neste primeiro tempo insosso, um justo 0 a 0 pela ineficiência ofensiva dos dois lados. Nem mesmo dava para reclamar do campo sintético, que estava em ótimo estado.

Fluminense agradece presente de Dias das Mães

No segundo tempo, o equilíbrio se manteve, mas um erro terrível de Lyanco, aos dez minutos, deu ao Fluminense a oportunidade de abrir o placar. Canobbio iniciou a jogada com Nonato, mas Cuello cortou. A bola estava tranquila nos pés de Cuello que, sem que ninguém entendesse, tentou um passe de efeito e acabou entregando de bandeja para Canobbio. O atacante chutou de fora da área, a bola passou entre as pernas de Lyanco e pegou Everson de surpresa.

Virada do Atlético; e novo empate

A torcida do Galo já estava impaciente, chamando o time de “sem vergonha”, quando, aos 32 minutos, Rubens, em um lance de raça, ganhou de Canobbio e mandou uma bomba para fazer um golaço que empatou o jogo. Isso explodiu a torcida, que passou a apoiar o time. E, como o Fluminense sumiu do jogo, veio a virada. Júnior Santos começou a jogada que chegou até Bernard, pela esquerda. Ele encontrou Hulk na área, que mandou a bomba. Fábio não conseguiu evitar, e Júnior Santos pegou o rebote para colocar o Galo na frente.

Mas o Fluminense achou o empate aos 42 minutos. Hulk, de forma displicente, perdeu a bola para Martinelli, que serviu Serna, que tocou na saída de Everson: 2 a 2.