Atalanta x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, em confronto direto na parte de cima da tabela / Crédito: Jogada 10

Dia de clássico na reta final do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (12), Atalanta e Roma se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada do Calcio. A bola rola no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, e coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga nas próximas competições europeias. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Barcelona vence Real Madrid com dois de Raphinha e encaminha título do Espanhol Como chega a Atalanta A Atalanta teve alguns tropeços recentes no Campeonato Italiano que a tiraram da briga pelo título nacional. No entanto, o time segue como um dos grandes favoritos para buscar uma vaga na próxima edição da Champions e pode confirmar a classificação em caso de vitória nesta segunda-feira. Isto porque a equipe está com 68 pontos, na terceira posição, com quatro pontos de vantagem para a Juventus, 4ª colocada. No entanto, a Velha Senhora já entrou em campo nesta 36ª rodada e o clube de Bérgamo pode abrir sete pontos de vantagem, faltando somente mais duas rodadas para o fim da competição. Além disso, a Atalanta chega embalada após a goleada por 4 a 0 sobre o Monza na rodada passada e conta com um retrospecto positivo diante da Roma. Isto porque o time venceu quatro dos últimos cinco jogos contra os adversários desta segunda-feira. Contudo, o técnico Gasperini terá que superar alguns problemas no elenco. Sead Kolasinac, Gianluca Scamacca e Marco Palestra, lesionados, são baixas confirmadas.

Como chega a Roma Por outro lado, a Roma é a 6ª colocada, com 63 pontos, e abre a zona de classificação para as próximas competições europeias. No momento, a equipe está com 63 pontos, e pode entrar no G-4 do Italiano em caso de vitória nesta segunda-feira. Isto porque o time da capital está somente um ponto atrás da Juventus e da Lazio, 4ª e 5ª colocadas respectivamente. Ou seja, a Roma depende somente de suas forças para terminar o Campeonato Italiano entre os quatro primeiros colocados e confirmar a classificação para a próxima edição da Champions. Para isso, a equipe quer aproveitar o bom momento para conquistar a vitória em Bérgamo. Ao todo, são três vitórias consecutivas no Calcio. Por fim, a Roma terá somente o desfalque de Renato Marin, lesionado.