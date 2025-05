Apesar de goleada, Paiva critica atuação incial do Botafogo

Técnico do Botafogo afirma que resultado do Glorioso no primeiro tempo contra o Inter foi além do que o time produziu

O Botafogo goleou o Internacional por 4 a 0 no Nilton Santos, neste domingo (11). Apesar do placar elástico, o técnico Renato Paiva criticou a atuação do Glorioso no primeiro tempo, que terminou 2 a 0 para o time carioca. Assim, o comandante afirmou que o resultado foi acima do que o time produziu.

“O resultado é melhor que a exibição na primeira parte. Acho que a primeira parte não é para nós estarmos a ganhar de 2 a 0, sinceramente”, começou.