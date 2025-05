Vasco, mesmo com um a mais no Barradão, sofre virada do Vitória

Com o resultado no Barradão, o time do técnico Thiago Carpini segue em 18º na tabela, mas chega a sete pontos, um a menos do que o Cruz-Maltino, 16º colocado.

O Vasco teve tudo para voltar a vencer na temporada, mas não aproveitou a vantagem numérica até o fim e, com um a menos, ainda sofreu a virada por 2 a 1 do Vitória na noite deste sábado (10), em Salvador (BA), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Veggeti abriu o placar no primeiro tempo após a expulsão de Matheuzinho, mas Renato Kayzer, duas vezes, assegurou o triunfo rubro-negro na etapa final.

Vantagem numérica, e Vegetti bota Vasco na frente

Diante da iniciativa dos donos da casa, o Vasco exerceu boa marcação alta e equilibrou as ações. Mas os erros de passes no meio-campo permitiram ao adversário crescer na etapa em chegadas de velocidade. O cenário, porém, mudou com a expulsão do lateral Matheuzinho, que acertou cotovelada na cabeça de Paulinho. A partir daí, os cariocas foram melhores com toques rápidos para aproveitar a vantagem numérica. E em um desses avanços, Lucas Piton cruzou na medida para Vegetti, sempre ele, abrir o placar em cabeceio. Aos 49′, Paulinho sofreu falta perigosa na entrada da área, mas Coutinho isolou a cobrança.

Não matou, levou a virada!

Na volta do intervalo, o time carioca manteve inicialmente a troca rápida de passes e quase ampliou aos quatro minutos, quando Nuno Moreira recebeu lançamento de Piton e tocou para o meio da área. Contudo, Rayan não conseguiu completar para a rede. O Vitória esteve mais organizado e, em uma de suas investidas, Fabri recebeu em profundidade, arrancou até a área e foi travado por Luiz Gustavo na hora do chute. Os jogadores rubro-negros pediram pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Mesmo afobado e pecando no último passe diante de um Vitória que propôs as ações, o Cruz-Maltino teve grande chance com Hugo Moura, que parou no goleiro Lucas Arcanjo. Os donos da casa mantiveram o domínios e chegaram ao gol do triunfo. Aos 43′, em jogada ensaiada, Baralhas cruzou na área, Gustavo Mosquito, sozinhol, cabeceou para o centro da área, e Renato Kayzer selou a virada do Vitória.

VITÓRIA 2X1 VASCO

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 10/5/2025

Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)

Gols: Vegetti, 41’/1ºT (0-1); Renato Kayzer, 14’/2ºT (1-1); Renato Kayzer, 43’/2ºT (2-1)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Neris, 45’/2ºT), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ricardo Ryller (Baralhas, 11’/2ºT), Ronald Lopes, Matheuzinho e Wellington Rato (Fabri, intervalo); Oswaldo (Renato Kayzer, intervalo) e Janderson (Gustavo Silva, 11’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Sforza (Tchê Tchê, 21’/2ºT), Paulinho (Hugo Moura, intervalo) e Philippe Coutinho (Loide Augusto, 21’/2ºT); Rayan (Adson, 21’/2ºT), Nuno Moreira (Lukas Zuccarello, 36’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro (interino).

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Janderson (VIT); Paulinho, Loide Augusto (VAS)

Cartão Vermelho: Matheuzinho, 32’/1ºT (VIT)*

*Por acertar o cotovelo na cabeça de Paulinho, do Vasco.