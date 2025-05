Torino x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda sonhando com o bicampeonato italiano, a Inter de Milão visita o Torino neste domingo (11/5), às 13h (de Brasília). O duelo é válido pela 36ª e antepenúltima rodada da competição. O time da casa, por sua vez, está em 11º e apenas cumpre tabela.

Como chega o Torino

Apesar de estar apenas cumprindo tabela, o Torino joga pela honra nesta reta final de Italiano. Além disso, o time comandado por Paolo Vanoli tem dois objetivos definidos: terminar a competição entre os dez primeiros e alcançar 10 jogos seguidos de invencibilidade em casa. O time tem seis jogadores no departamento médico, incluindo o atacante colombiano Zapata.

Como chega a Inter de Milão

A equipe está em segundo lugar, com 74 pontos, três atrás do líder Napoli, que recebe o Genoa neste domingo (11).Vale lembrar que, em caso de empate na pontuação, o título será decidido em uma final. A Internazionale está embalada após eliminar o Barcelona e ir à final da Champions League. Por outro lado, portanto, ainda precisa dividir-se em duas competições.

A Inter de Milão não deve contar com o seu principal jogador, o atacante argentino Lautaro Martínez. Afinal, ele deve ser poupado após jogar no sacrifício contra o Barcelona, com dores na coxa esquerda. Mkhitaryan, Pavard e Carboni, lesionados, serão baixas.

TORINO X INTER DE MILÃO

36ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 11/05/2025, às 13h (de Brasília)

Local: Olímpico, Turim (ITA)

TORINO: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco e Biraghi; Gineíte e Casadei; Lázaro, Vlasic e Elmas; Adams Técnico: Paolo Vanoli

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, De Vrij e Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski e Dimarco; Correa e Arnautovic Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Federico La Penna

Auxiliares: Alessandro Lo Cicero e Dario Cecconi

VAR: Valerio Marini