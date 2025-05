Sport x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro , Sport e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O Rubro-Negro amarga a lanterna da tabela e, sem vitórias até o momento, soma apenas dois pontos. Por outro lado, o Cabuloso vem de dois triunfos consecutivos no torneio e, com 13 pontos, fecha o G4. Confira as principais informações do duelo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Sport

Em situação crítica na temporada, o Sport não vence há nove partidas e ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos conquistados nos empates com São Paulo e Fortaleza. Na última rodada, perdeu para o Fluminense, de virada, por 2 a 1.

A equipe precisa aproveitar o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias e, quem sabe, engrenar na competição. A partida contra a Raposa será palco da estreia de António Oliveira como técnico do Leão. Afinal, o nome do português já consta no BID. O treinador, porém, já tem um desfalque importante para o duelo: Lucas Lima cumpre suspensão após terceiro cartão amarelo. Além disso, Gonçalo Paciência se recupera de lesão e também não estará à disposição.

Como chega o Cruzeiro

Eliminado da Copa Sul-Americana na última quarta-feira (7), após empate em 1 a 1 com o Mushuc Runa fora de casa, o Cabuloso, então, só tem pela frente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe vem de duas vitórias importantes consecutivas – contra os cariocas Vasco e Flamengo, ambas no Mineirão. A sequência fez com que o time mineiro subisse para a quarta colocação da tabela, com 13 pontos.

Para a partida, o técnico Leonardo Jardim deve contar com sua força máxima. Afinal, o treinador poupou algumas peças no confronto pelo torneio continental, como Kaio Jorge, Matheus Pereira, Christian e Villalba. Por outro lado, Lucas Romero cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e, ainda em recuperação de lesão, seguem João Marcelo e Matheus Henrique.