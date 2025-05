Sorloth anota ‘poker’ em 30 minutos e Atlético de Madrid atropela Real Sociedad

Em uma atuação que vai entrar para a história de Sorloth, o Atlético de Madrid venceu a Real Sociedad por 4 a 0 neste sábado (10/5), dentro do Wanda Metropolitana, pela 35° rodada do Campeonato Espanhol. O norueguês anotou um ”poker”, quando um jogador faz quatro gols na mesma partida. Detalhe, todos os tentos do centroavante aconteceram nos primeiros 30 minutos do embate. Com o resultado, o Atleti se garantiu na próxima edição da Uefa Champions League, enquanto a Sociedad se complicou na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Show de Sorloth no primeiro tempo

Sem seu principal jogador, Julián Alvárez, fora pela primeira vez nesta temporada, o Atlético de Madrid apostou em Sorloth para ser seu homem gol. E o norueguês mostrou que estava pronto para tal responsabilidade. Afinal, em um espaço de quatro minutos, o centroavante anotou um hat-trick. Logo aos sete do primeiro tempo, Barrios deu lindo cruzamento para o jogador completar de primeira e fazer 1 a 0. Três minutos mais tarde, o jogador recebeu na ponta esquerda, pedalou e bateu cruzado, no cantinho, para fazer o segundo. No lance seguinte, o Atleti roubou a bola, cruzou na área, os dois zagueiros da Real Sociedad bateram cabeça sozinhos e deixou a grande estrela da noite sozinha para mandar uma pancada de esquerda e fazer o seu terceiro tento e também de sua equipe. Isso com apenas 10 minutos de embate jogados.

Mas se engana quem achava que o norueguês iria parar por aí. Aos 30 minutos, Galán fez jogada pela esquerda e cruzou para o craque do dia. Sorloth dominou e com sua esquerda calibrada, guardou mais um na partida. Assim, o Atlético de Madrid foi com uma grande vantagem para o intervalo, graças ao seu artilheiro.

Segundo tempo de controle do Atlético de Madrid

A etapa final começou da mesma forma que o primeiro tempo: com Sorloth impossível. Após novo cruzamento na área, o centroavante completou de primeira, mas desta vez ele acertou o travessão. Depois, foi a vez de Rodrigo De Paul tentar guardar o seu, mas acabou finalizando por cima do gol. Por outro lado, a Real Sociedad foi chutar pela primeira vez no gol aos 11 do segundo tempo. Barrenetxea bateu no meio da meta, facilitando a vida de Oblak. Por fim, o jogo perdeu emoção nos minutos finais, com o Atleti controlando a bola e a Sociedad sem forças para reagir. Com o resultado, o time de Diego Simeone se garantiu na Uefa Champions League na próxima temporada.

A 35° rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (09/5)