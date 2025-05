Santos terá que pagar multa por irregularidade na estreia do Brasileirão

Clube entrou em campo com atraso de dois minutos antes do primeiro tempo e três do segundo no jogo contra o Vasco

O Santos recebeu multa de R$ 5 mil por conta ao atraso na derrota para o Vasco por 2 a 1 em São Januário. O jogo, em resumo, marcou a estreia do clube no Brasileirão, em 30 de março. O Peixe chegou atrasado por cinco minutos, embora a súmula registre um atraso de quatro minutos para o início do jogo e também para o reinício após o intervalo.

Segundo a súmula de Rafael Klein, “o motivo do atraso no início e/ou reinício, além dos acréscimos, foi um atraso de 02 minutos no início da partida e 03 minutos no reinício, devido à entrada tardia da equipe do Santos Futebol Clube, totalizando 04 minutos de atraso no início e no reinício conforme o protocolo. Os acréscimos foram necessários por causa de substituições, remoção de atletascom lesão em macas e reposição da bola”.