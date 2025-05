Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Teremos Choque-Rei agitando o Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (11/5), às 17h30, na Arena Barueri, pela oitava rodada do torneio de pontos corridos. O Verdão é o líder da competição, com 16 pontos e tenta se manter na ponta com mais uma vitória. Já o Tricolor Paulista é o único invicto até aqui, mas soma seis empates e apenas uma vitória em sete partidas pelo Brasileirão.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira deve escalar força máxima no clássico. Afinal, o treinador português não terá baixas importantes e contará também com o retorno de Felipe Anderson, que foi preservado da viagem para o Paraguai. Além disso, o atacante Bruno Rodrigues avançou em sua recuperação, mas ainda não tem condições de ser relacionados. Por fim, Micael, com um entorse no tornozelo esquerdo está fora. Assim, a tendência é que o comandante repita a escalação que venceu o Cerro Porteño no meio de semana, pela Libertadores. O Alviverde vem de grande momento já que venceu 10 das últimas 11 partidas que disputou. O único revés aconteceu contra o Bahia, pelo Brasileirão.

Como chega o São Paulo

Em contrapartida, o técnico Luis Zubeldía terá alguns desfalques importantes. Afinal, Luiz Gustavo, Calleri, Henrique Carmo e Igor Vinícius estão entregues ao departamento médico e, assim, não devem integrar a lista de relacionados do São Paulo. Contudo, a grande dúvida fica por conta de Oscar. O meia voltou a treinar normalmente com o grupo, mas como ainda tenta voltar ao ritmo e o Tricolor vem pregando cautela, sua presença no clássico ainda é incerta. Por fim, a grande dúvida fica no meio de campo. Lucas Moura está de volta e pode começar a partida no lugar do jovem Matheus Alves. Já Arboleda e Pablo Maia, que voltaram a integrar o plantel, devem começar o clássico no banco de reservas.

PALMEIRAS X SÃO PAULO

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 11/05/2025, às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves (Lucas Moura); Lucas Ferreira (Ferraresi), André Silva e Ferreirinha. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

