Palmeiras realiza tour da taça do Super Mundial na Sala de Troféus do clube

Taça permanecerá nas dependências do Verdão ao longo do final semana e pode será visitada por torcedores no Allianz Parque / Crédito: Jogada 10

Único paulista na disputa do Super Mundial de Clubes, o Palmeiras recebeu nesta sexta-feira (09) a taça do torneio. O troféu ficará exposto ao longo do final de semana na Sala de Troféus do clube, localizada no Allianz Parque. Pelo menos dois mil torcedores já retiraram ingressos para visitar o local. A presidente Leila Pereira abriu a exposição, que contou com a presença dos torcedores Nickollas Grecco e Silvia Grecco, premiados com o Fifa Award 2019. Assim como nos jogos, a mãe descreveu ao seu filho as demais taças presentes no local. Entre elas, estão presentes a da Copa Rio de 1951 e das três Libertadores alviverdes.