Palmeiras bate 3B da Amazônia e dorme na vice-liderança do Brasileirão Feminino

O Palmeiras retomou o caminho das vitórias no Brasileirão Feminino. Afinal, derrotou por 4 a 2 o 3B da Amazônia na noite deste sábado (10), pela décima rodada. Na Arena Barueri, Amanda Gutierres e Laís Melo (duas vezes cada) anotaram os gols alviverdes, e Carla Nunes, ex-Verdão, e Kika descontaram para a equipe do Norte.

Com o resultado, portanto, as Palestrinas chegam a 20 pontos e dormem na vice-liderança. Ultrapassam, assim, a Ferroviária no critério de gols a favor. Mas as Guerreiras Grenás, com a mesma pontuação, jogam no domingo diante do Corinthians, terceiro na tabela com 18 somados. Desse modo, uma das equipes passará obrigatoriamente as alviverdes na tabela.