Oscilante, Filipe Luís busca manter escrita sobre Ceni em Flamengo x Bahia

Treinador do Rubro-Negro enfrenta pior momento e busca seguir com 'freguesia' do técnico do Tricolor, neste sábado, no Maracanã

Em momento instável e sob pressão, o Flamengo procura manter a escrita sobre o Bahia, neste sábado (10), às 21h, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís vive seu pior momento do clube desde que assumiu o Fla no ano passado. Para tentar amenizar a pressão e superar a desconfiança, o treinador tem a missão de manter a escrita sobre o técnico Rogério Ceni, que nunca venceu o Rubro-Negro em sua carreira.

O Flamengo é um verdadeiro calvário para Rogério Ceni. Como treinador, ele enfrentou o Rubro-Negro em 15 oportunidades, somando 15 derrotas, com apenas seis gols marcados e 30 sofridos. No comando do Bahia, o retrospecto se mantém: cinco jogos e cinco derrotas.

“Estamos falando de um time forte, de qualidade, com bom elenco. São coincidências da vida. Um dia vamos conseguir nos fortalecer e vencer esse confronto”, respondeu Ceni sobre o tabu negativo.

A equipe carioca busca superar o Tricolor de Aço após empate frustrante com o Central Córdoba, pela Libertadores. Além disso, o Fla busca voltar a vencer no Brasileirão após derrota para o Cruzeiro, no Mineirão. A expectativa para o jogo cresceu por causa da perda da liderança no Brasileirão e o terceiro lugar no Grupo C na Libertadores.

Série invicta do Flamengo sobre o Bahia

Além disso, o cenário é ainda mais desafiador quando o palco é o Rio de Janeiro. O Bahia não vence o Flamengo no Maracanã há 14 anos. O último triunfo aconteceu em 2011, quando Titi, Dodô e Souza marcaram os gols do triunfo por 3 a 1. Desde então, são 23 confrontos sem vitória no estádio.