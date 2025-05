Newcastle x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Newcastle e Chelsea fazem um dos jogos mais importantes desta reta final do Campeonato Inglês. Como o título está definido para o Liverpool e os três rebaixados já são conhecidos (Ipswich, Leicester e Southampton), as atenções estão voltadas à ainda em aberto briga por quatro das cinco vagas que restam para a Champions da próxima temporada. Os dois rivais estão entre os seis que ainda são postulantes ao G5. Ambos têm 63 pontos, com o Newcastle em quarto e o Chelsea em quinto. E quem perder provavelmente cairá uma ou duas posições. Assim, este duelo às 8h (de Brasília) no St. James Park promete muito.

No momento, a situação é a seguinte: o Liverpool já garantiu uma vaga, como campeão antecipado. Arsenal (67) Manchester City (65 e que jogou na rodada), Newcastle, Chelsea e Aston Villa (63) e Nottingham (61 pontos) e Aston Villa (60) seguem na briga. Um empate vai manter o Newcastle no G5, mas com a concorrência aumentando. Já o Chelsea precisa de um bom resultado, pois o time ainda enfrentará um rival direto (Nottingham, fora de casa), e seu outro jogo é diante do Manchester United — um time mal das pernas, mas de muita tradição.